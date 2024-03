Fußball, Bezirksliga Dian führt SC Reusrath zum klaren Heimsieg

Dass der junge Akteur von großer Wichtigkeit für den ehemaligen Landesligisten würde werden können, war schnell klar, doch gab es ein paar Startschwierigkeiten. „Elias Dian ist nicht der einfachste Charakter“, sagt Schobhofen über seinen Schützling, „den muss man zu führen wissen. Da hatten wir am Anfang ein paar Problemchen.“ Mannschaftsintern und in Gesprächen mit dem Trainerteam seien die aber mittlerweile ausgeräumt und geklärt. So arbeitet der Offensivmann nun etwa auch defensiv mit. Das ist Schobhofen besonders wichtig. „Ich denke, er weiß, was er an uns hat“, berichtet er, „und wir wissen, was wir an ihm haben.“