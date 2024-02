Fußball, Bezirksliga SFB-Reserve kassiert einen späten Schlag in die Magengrube

Erwartbar wütend kam der Tabellenführer aus der Kabine, war nun nicht nur spielbestimmend, sondern hatte zudem die klar besseren Abschlüsse. Insbesondere über Standards wurde es immer wieder gefährlich. „Wir sind da oft in die Bredouille gekommen“, berichtete Errens, der zugeben musste: „Der Ausgleich lag in der Luft.“ So kam es, dass ein ruhender Ball aus dem Halbfeld nicht geklärt werden konnte, vor der Box aufsprang und von dort durch Maresch volley zwischen SFB-Torhüter Normen Litschko und der Latte im Tor untergebracht wurde. „Das war natürlich ein Schlag in die Magengrube“, so Errens.