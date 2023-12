Fußball, Bezirksliga Der SC Reusrath hat sich gefangen und gefunden

In der 51. Minute nutzte TV-Spieler Furkan Kücüktireli einen Fehler im Reusrather Spielaufbau zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 62. Minute zückte der Unparteiische gegen Dennis Schulte (SCR) und Yusuf Kaya (TV) jeweils die Rote Karte nach einem Gerangel. In der Schlussphase traf Michael Urban nur den Pfosten des gegnerischen Gehäuses, bevor die Reusrather in der 97. Minute eine Schrecksekunde zu überstehen hatten – Justin Lüdtke traf die Latte des von Tim Hechler vorzüglich gehüteten Tores. Schobhofen war mit der geschlossenen Mannschaftsleistung überaus zufrieden: „Die Jungs haben sich inzwischen gefangen und gefunden, wobei es heute gegen einen starken Gegner ein hartes Stück Arbeit war. Wir hätten schon früher den Deckel drauf machen müssen.“