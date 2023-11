Fußball, Bezirksliga SC Reusrath entführt spät einen Punkt vom HSV Langenfeld

Die zweiten 45 Minuten eröffnete Reusrath mit einer Großchance: Moritz Kaufmann legte bei einem Konter auf Elias Dian quer, der den Ball in der Box weit am Pfosten vorbei schoss (51.). Es war eine der wenigen Möglichkeiten aus dem Spiel heraus. So musste erneut ein Freistoß für den HSV her: Die Hereingabe von Wallraf köpfte Leart Bekteshi ins Tor (61.). Die Gastgeber wurden nun besser, hatten gar eine Vier-auf-Zwei-Situation – doch ein Torschuss sprang nicht heraus (71). Herausholen konnten jedoch die Reusrather einen Freistoß kurz vor Schluss – was sonst. Aus ihm ging der Ausgleich hervor: Die Flanke von Kevin Luginger zischte an allen vorbei – nur Nils Kaufmann stand richtig (88.).