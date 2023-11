Fußball, Bezirksliga SC Reusrath verliert die Fassung und das Spiel

SC Reusrath – TSV Solingen Aufderhöhe 1:2 (0:1). Beim Heimspiel des SCR stand das Schiedsrichtergespann im Mittelpunkt der Ereignisse, die dazu führten, dass die Revanche für das Pokal-Aus misslang. Ein diskutabler Freistoß für die Gäste in der Nachspielzeit sorgte für die aus Heimsicht unglückliche Niederlage. „Ich habe mir vorgenommen, nie etwas über Schiedsrichterleistungen zu sagen, und dabei will ich es belassen“, sagte Trainer Marco Schobhofen vielsagend, der ob eines Gefühlsausbruchs an der Seitenlinie die Gelbe Karte sah (90.+3). Dazu wurden zwei seiner Spieler vom Feld gestellt.