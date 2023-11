Fußball, Bezirksliga HSV genießt die Rolle des Gejagten

Dabringhauser TV – SF Baumberg II. Insgesamt wieder phasenweise gut gespielt, doch wieder leer ausgegangen: Die Beschreibung zur 1:2-Pleite der Sportfreunde II von Trainer Daniel Errens im Derby in Langenfeld passt zur bisherigen Saison der Reserve. So belegt sie derzeit einen Abstiegsplatz. „Wir haben uns vorgenommen, bis zur Winterpause mindestens zehn Punkte zu holen und uns dann zu verstärken“, berichtet Errens. Dabei habe er zwar konkrete Positionen im Kopf, wolle diese aber nicht verraten. Noch seien die SFB in Schlagdistanz zur Nicht-Abstiegszone. „Wenn wir es schaffen, zwei bis drei Spieltage hintereinander Punkte zu holen, sieht das gar nicht mehr so verkehrt aus“, versichert der Übungsleiter. Am Sonntag (15.30 Uhr, DTV-Stadion) tritt seine Auswahl bei der aus seiner Sicht größten Saisonüberraschung an. „Wir müssen davon ausgehen“, sagt er, „dass das wieder ein harter Brocken wird.“ Phillip Wenzel (Knöchel) und Marius Geertschuis (Schulter) fallen aus.