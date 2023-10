Fußball, Bezirksliga Charroud entscheidet das Derby in Baumberg für den HSV

SC Reusrath – SSV Dhünn 4:0 (2:0). Der Landesliga-Absteiger SC Reusrath (SCR) gewann sein zweites Spiel in Folge und holte auf der eigenen Anlage die ersten Punkte. Außerdem kletterte die Truppe von SCR-Coach Marco Schobhofen erstmals in dieser Saison ans rettende Ufer und zog auch an den punktgleichen Gästen vorbei. Nachdem SCR-Keeper Tim Hechler einen frühen Rückstand vereitelt hatte (6.), erzielte Elias Dian nach einer Kombination zwischen Benjamin Wadenpohl und Giuseppe Licausi das befreiende 1:0 (13.). In der 25. Minute nutzte Licausi einen Fehler in der SSV-Abwehr und erzielte in souveräner Manier mit seinem ersten Saisontor das 2:0 (28.).