Fußball, Bezirksliga Beim SC Reusrath läuft es in der Bezirksliga immer besser

SC Reusrath – SV Solingen 08/10 3:0 (0:0). Obwohl er nicht auf dem Feld stand, wurde SCR-Trainer Marco Schobhofen beim beeindruckenden 3:0-Erfolg seines Teams über den Tabellenvierten zum entscheidenden Faktor. Der Mann an der Seitenlinie korrigierte den Kurs, den er seiner Elf zunächst mitgegeben hatte, in der Halbzeit von hohem Pressing zu einer defensiveren und abwartenderen Haltung, die letzlich den starken Gegner zunächst ins Wanken und dann ins Fallen brachte. „Am Anfang ging das Pressing in die Hose, die Solinger haben unsere erste Linie viel zu leicht ausgespielt“, erläuterte er, „wir haben dann auf die Fehler gewartet – und die kamen.“