Fußball, Bezirksliga HSV ist der glückliche Derbysieger

Der HSV Langenfeld setzt in der Fußball-Bezirksliga in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen einen starken SSV Berghausen. Die SFB-Reserve siegt dank Melva Luzalunga 4:3 in Bergisch Born.

30.04.2023, 19:45 Uhr

Leon Wallraf (links, gegen Berghausens Yannik Freer) bereitete das 1:0 des HSV Langenfeld vor und sah später noch Gelb-Rot. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker