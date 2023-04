Fußball, Bezirksliga Ein Derby folgt aufs Derby

Darauf sind Spieler und Verantwortliche des HSV vorbereitet. „Für sie steht das Wasser bis Oberkante Unterlippe“, sagt Co-Trainer Heiko Schornstein, „dass sie alles reinschmeißen werden, davon gehen wir aus.“ Dementsprechend gab er an, dass das Mehr an Emotionen sicherlich zunächst auf Berghausener Seite liege: „Bei uns geht’s um die Ananas.“ Dennoch will der HSV sich nicht vorwerfen lassen, in den Abstiegskampf eingegriffen zu haben. „Das Geschenkeverteilen ist jetzt vorbei“, betont Schornstein. Dass der SSV darauf ausgelegt ist, hoch zu pressen, ist den Langenfeldern überdies natürlich nicht verborgen geblieben. Situativ entscheiden die Spieler dann selbst, ob sie den langen Ball oder das gepflegte Kurzpassspiel wählen. „Wir haben durchaus die Möglichkeit, die Situationen gegen hoch drückende Gegner zu lösen“, versichert der Co. Ob das Team erneut wichtige Spieler an die um den Ligaverbleib kämpfende Zweitvertretung abgibt, entscheidet sich beim freitäglichen Abschlusstraining. In der Kreisliga A steht das gleiche Derby im Spielplan.