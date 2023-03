Fußball, Bezirksliga HSV jubelt, SFB II und SSV patzen

SSV Bergisch Born – HSV Langenfeld 1:2 (0:2). Der HSV gewann unter Trainer Marc Adomako auch das vierte Spiel in diesem Kalenderjahr, bleibt damit weiter unbesiegt, schlägt dabei zunächst den Tabellenzweiten, dann den -dritten und schleicht sich allmählich an die Spitzenpositionen heran. In Unterzahl verteidigte der HSV bei Bergisch Born die knappe Führung. Doch zunächst glänzten die Langenfelder wieder offensiv. Nach einer Unterbrechung von rund zehn Minuten aufgrund einer Verletzung des Schiedsrichters führte eine schöne Passstafette zum 1:0 für die Gäste – Daniel Meijning verwertete sie (35.). Nur 60 Sekunden später jubelten die Langenfelder erneut. Diesmal funktionierte das Pressing perfekt, und Stürmer Ahmed El Morabiti sah sich mit seinem 14. Tor als Nutznießer der Mannschaftsleistung. Mit Beginn der zweiten Hälfte musste Innenverteidiger Sven Steinfort dann den Platz wegen wiederholten Foulspiels verlassen. „Von 99 Schiedsrichtern, hätten 98 ihn nur ermahnt“, kritisierte Adomako. „Wir mussten komplett umstellen, haben die Achse dicht gemacht.“ So nahm der HSV nur ein Gegentor hin (56.). Adomako: „Wir haben es über die Zeit bekommen, weil die Mannschaft alles reingeschmissen hat, wir haben verdient gewonnen.“