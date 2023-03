Fußball, Bezirksliga Die Bezirksligisten jubeln

HSV Langenfeld – TSV 05 Ronsdorf 3:2 (0:0). Der HSV gewinnt das dritte Spiel in Folge und besiegt den Tabellenzweiten. Der entscheidende Treffer fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit, und Leon Wallraf versetzte die Gastgeber mit seinem zweiten Tor der Partie in eine kollektive Jubeltraube. Trainer Marc Adomako war voll des Lobes: „Die Mannschaft hat das heute perfekt gemacht, wir sind sehr stolz. Das war die bis jetzt beste Mannschaft, die wir bespielt haben, und die besten Mannschaftsleistung von uns.“ So entwickelte sich ein rasantes Match, und obwohl in der ersten Halbzeit noch keine Tore fielen, hatte der HSV durch Christopher Dietz, Wallraf und Ben Rapp drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Das taten die Gastgeber aber nach der Pause: Ahmed El Morabiti schob den Ball nach einem schönen Angriff ins Gehäuse (54.). Danach wurde es kurios. Denn nur fünf Minuten später nahm HSV-Torhüter Christian Cyrys nach Auffassung des Schiedsrichters einen Rückpass auf. Den folgenden indirekten Freistoß versenkten die Gäste im zweiten Anlauf im Netz. Nachdem sie das Spiel gänzlich drehten (67.), ereignete sich dieselbe Aktion auf der anderen Seite – diesmal profitierten die Langenfelder in Person von Wallraf (76.), der schließlich mit dem Abpfiff zum Held werden sollte.