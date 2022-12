Fußball, Bezirksliga SFB-Reserve verspielt 2:0-Führung

HSV Langenfeld – SSV Germania Wuppertal 4:0 (0:0). Zum Auftakt in den letzten Spieltag vor der Winterpause feierte der HSV bereits am Freitag einen weithin sicheren Erfolg. Zwar konnten die Gäste die Partie im ersten Abschnitt noch offen halten, in der zweiten Hälfte bewies HSV-Coach Marc Adomako jedoch ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen. Zunächst traf Severin Krayer knapp zehn Minuten nach seiner Hereinnahme zur Führung (59.), dann netzte Ahmed El Morabiti binnen fünf Minuten zweimal (61./66.). Er war sieben Minuten vorher ins Spiel gekommen. Kurz vor Schluss bejubelte Leon Wallraf überdies sein siebtes Saisontor (85.). Der Widerstand aber war laut Adomako bereits durch den ersten Treffer gebrochen. Torhüter Christian Cyrys musste seine Elf nur einmal mit einer tollen Einzelleistung im Spiel halten. „Da sieht man, dass wir noch Fehler machen", sagte Adomako, „zufrieden bin ich nie, in den Details haben ein paar Sachen nicht gestimmt. Aber Fehler gehören zum Spiel dazu.“ Dass der HSV mit einem Sieg in die Pause geht, tut dem Trainer gut, und er betonte: „Das finde ich sehr wichtig – so kann man positiv abschließen und positiv beginnen.“