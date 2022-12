Fußball, Bezirksliga HSV eröffnet den letzten Spieltag

SF Baumberg II – Dabringhausener TV. Nach der empfindlichen 0:2-Niederlage gegen Abstiegskonkurrent und Kellerkind Berghausen, steht für die Reserve der Sportfreunde und ihren Übungsleiter Frank Stoffels gleich der nächste Knaller an. Am Sonntag (15 Uhr) ist mit Dabringhausen ein weiterer direkter Gegner im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast. Stoffels erwartet von seiner Auswahl daher, mit weit mehr Engagement aufzutreten als in Berghausen. „Wir haben hoffentlich daraus gelernt, dass wir in einem solchen Spiel auf starke Gegenwehr stoßen werden“, sagt er. Er fordert mehr Konsequenz in den Zweikämpfen und beim Torabschluss sowie Stabilität in der Hintermannschaft. Er werde im Training genau darauf achten, welche Spieler diese Tugenden jetzt verkörpern. Die Winterpause kommt den SFB zur rechten Zeit, das Gefühl eines Neustarts im kommenden Jahr könnte helfen. „Wir werden uns hinsetzen und analysieren“, kündigt Stoffels an, „wir haben viele Spiele, die wir filmen konnten. Die Mannschaft ist jung und lernfähig – ich sehe nicht pessimistisch in die Zukunft.“ Yannick Krohn fällt mit Rückenproblemen aus.