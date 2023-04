Fußball, Bezirksliga Berghausen mit breiter Brust

HSV Langenfeld – SV Solingen. Die Osterpause kam für den HSV personell zwar zu einem durchaus gelegenen Zeitpunkt, sie unterbrach jedoch den unglaublichen Lauf, den die Auswahl von Übungsleiter Marc Adomako zuvor anschob. Darin schlug sie zuletzt die besten vier Klubs der Tabelle, und war selbst gegen Ligaprimus Mettmann die deutlich bessere Mannschaft. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht nun das nächste Topspiel an, wenn der vor der Saison als Aufstiegsfavorit gehandelte SV Solingen in Langenfeld zu Gast ist. Seitdem zeigt der Landesliga-Absteiger eine äußerst durchwachsene Leistung. Nur drei der vergangenen sechs Ligaspiele konnten die Gäste für sich entscheiden – in diese Zeitperiode fallen knappe Siege gegen die Abstiegskandidaten Bayer Wuppertal und Ayyildiz Remscheid. Geneigte Beobachter könnten also dazu tendieren, den HSV auf heimischer Anlage im Vorteil zu sehen, wäre da nicht diese Pause gewesen. Dennoch dürfte der Respekt der Solinger gewaltig sein. In dem Duell geht es um den vierten und den Anschluss an den zweiten Tabellenplatz.