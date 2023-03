Fußball, Bezirksliga Nullnummer im Spitzenspiel

SC Ayyildiz – SSV Berghausen 1:1 (1:0). Im Kellerduell ergattern der SSV und Übungsleiter André Köhler einen Punkt in Remscheid. Nach einem über weite Strecken äußert schwachen Spiel kommen beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt nicht so recht vom Fleck, die Freude über den ersten Auswärtspunkt wollte bei den Gästen daher nicht aufkommen. „Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“, sagte Köhler, der das Unentschieden als gerechtes Ergebnis einstufte. Zwar fing seine Auswahl gut an, hatte in den ersten 20 Minuten auch zwei vielversprechende Gelegenheiten durch Nils Dames, konnte diese Überlegenheit aber nicht fortsetzen. „Wir haben dann immer weiter nachgelassen“, berichtete Köhler. Und so kam es wie durch den Trainer vorher geahnt: Ein technischer Fehler im Mittelfeld führte dazu, dass die Gastgeber kurz vor der Pausen in Führung gingen (45.). Positiv ist aus SSV-Sicht dann aber immerhin, dass sich die Mannschaft nicht hängen ließ und nach dem Seitenwechsel schnell zum Ausgleich kam. Alexander Francke köpfte den Ball nach einer Ecke von Dames in die Maschen (50.). So richtig gelten lassen wolte Köhler diesen Aspekt aber nicht, denn: „Schlechter ging es nicht mehr.“ Die Restminuten verliefen ohne nennenswerte Höhepunkte, das Aufeinandertreffen blieb von technisch unsauberen Aktionen und wenig zusammenhängenden Spielzügen geprägt.