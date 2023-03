Fußball, Bezirksliga „Diesellok“ aus Berghausen braucht Punkte

SC Ayyildiz – SSV Berghausen. Gut gespielt, nichts mitgenommen – so lautete wieder einmal die nüchterne Feststellung von SSV-Coach André Köhler nach einem beherzten Auftritt seiner Auswahl am vergangenen Spieltag. Nun steht am Sonntag (16.15 Uhr) beim Kellerduell in Remscheid eines der wichtigsten Duelle der laufenden Spielzeit für den stark abstiegsbedrohten SSV an. Ein Erfolg der Hausherren wäre ziemlich sicher fatal für die Gäste. „Das Spiel ist sehr wichtig“, bekräftigt Köhler, „wenn wir das verlieren, ist der Zug zwar noch nicht abgefahren, aber ist zumindest schon mal vom Bahnsteig weg.“ Um im Bild zu bleiben, glich seine Mannschaft zuletzt eher einer hart arbeitenden Diesellok denn einem hochmodernen Hochgeschwindigkeitszug – Arbeit und Einsatz standen an höchster Stelle. „Die letzten Spiele waren in Ordnung“, sagt Köhler, dem der kommende Gegner nicht wichtig ist, „wir müssen unser Spiel durchbringen. Wenn wir die Fehler abstellen, können wir jedes Spiel gewinnen.“ Er erwartet ob der Brisanz ein hitziges Duell.