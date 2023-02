Fußball, Bezirksliga Wichtige Duelle für den SSV und die SFB-Reserve

Der Abstiegskampf dürfte ohnehin kompliziert werden, denn es wird vier Absteiger in dieser Saison geben. Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) will zwar größere Ligen, aber nicht mehr so viele Gruppen haben – aktuell sind es sieben Bezirksligen. So werden zwar deren jeweilige Meister in die Landesliga aufsteigen, eine Relegation mit weiteren Aufsteigern ist aber nicht geplant. Da aus den A-Kreisligen satte 20 Teams aufsteigen, erhöht sich die Zahl der Absteiger aus den Bezirksligen, weil der Verband zum 1. Juli „nur noch“ 108 Bezirksligisten für sechs 18er-Gruppen haben will. Derzeit sind es 112.