Fußball, Bezirksliga : Niederlagen für SFB II und SSV

Langenfeld/Monheim Während die Baumberger Reserve zum ersten Mal in dieser Saison unterliegt, muss der neue Tabellenletzte Berghausen langsam liefern in der Fußball-Bezirksliga. Einen Sieg feiert dagegen der HSV Langenfeld.

SF Baumberg II – TSV Solingen-Aufderhöhe 1:2 (0:2). Zum Auftakt in den fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga verloren die Sportfreunde bereits am Freitagabend ihre erste Partie der Saison. Die Mannschaft von Trainer Frank Stoffels spielte dabei mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl, nachdem David Kamau die zweite Gelbe Karte erhalten hatte (53.). Der Verteidiger musste nach einem Luftduell den Platz verlassen. Stoffels berichtete, dass der Unparteiische keine Karte gezeigt hätte, wäre ihm gewahr gewesen, dass Kamau bereits vorbelastet war. „Das war in dem Moment überzogen, und hat das Spiel auch kaputt gemacht“, sagte Stoffels.