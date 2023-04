Frauenfußball HSV-Fußballerinnen schauen nach Liga-Pleite auf den Pokal

Als nächstes steht das Halbfinale im Kreispokal bei Ligakonkurrent TSV Solingen an (Mittwoch, 10. Mai, 19.30 Uhr). Die Solingerinnen rangieren auf Platz fünf in der Tabelle, zwölf Punkte vor dem HSV, und gehen somit als kleiner Favorit in die Begegnung. In der Liga entschieden beide Teams jeweils eine Partie deutlich für sich. Im Hinspiel unterlagen die Hucklenbrucherinnen daheim 0:3 (0:0), in der Rückrunde setzten sich die Langenfelderinnen mit einem deutlichen 6:1 (1:1) durch. „Ich schätze mal, das ist das vorgezogene Finale im Pokal. Darauf arbeiten wir jetzt weiter hin, damit wir am Ende auch den Pokal gewinnen werden“, sagte Tiburtius.