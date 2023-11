Frauenfußball, Landesliga HSV holt einen Punkt in Uerdingen

In der Schlussphase konnten sich die Hucklenbrucherinnen einmal mehr auf ihre starke Torfrau verlassen, die einen satten Abschluss aus 20 Metern in letzter Sekunde über die Latte lenken konnte (70.). „Michelle war für uns ein ganz starker Rückhalt“, sagte Hantke. Danach passierte nicht mehr viel, weshalb die Langenfelderinnen einen Landesliga-Punkt aus Krefeld entführen konnten. „Wir haben es dem Tabellenzweiten sehr schwer gemacht und am Ende ein wunderbares 2:2 herausgeholt. Ein großes Lob an die Mannschaft, wir haben genau das gemacht, was wir letzte Woche vermissen ließen. Einsatz, Laufbereitschaft und Kampf waren vorhanden“, erzählte der Fußballlehrer.