Frauenfußball, Landesliga HSV-Damen gehen mit torlosem Remis in ihre Pause

Doch die Hucklenbrucherinnen kamen nicht über ein durchwachsenes 0:0 hinaus. Der Vorsprung auf den Düsseldorfer SC, der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, beträgt somit weiterhin neun Zähler. Zudem hat das Tiburtius-Team eine Partie mehr auf dem Konto. In den nächsten drei Wochen stehen keine Spiele für die HSV-Damen an, die erst am 16. April beim OSV Meerbusch gefordert sind. Bis dahin können die Langenfelderinnen ihre Kräfte bündeln und hoffen, dass die Konkurrenz nicht zu viele Punkte einfährt. Dann könnte mit einem Erfolg in Meerbusch bereits der Klassenerhalt winken.