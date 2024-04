Fußball Torreiche Partien der Bezirksligisten

Den frühen Rückstand durch FCW-Torjäger Chamdin Said (8.) egalisierte Elias Dian drei Minuten später mit seinem 21. Saisontreffer (11.) – 1:1. Nach dem Wiederanpfiff nutzte Said zwei Unachtsamkeiten per Doppelschlag zur 3:1-Führung (46./53.), doch der SCR drückte intensiv, aber vergeblich auf das Anschlusstor. Gegen die entblößte Abwehr führte ein Konter in der Schlussminute durch Eric Pirard Gweth zum 4:1 (90.).