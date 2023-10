Fußball, Bezirksliga TuSpo ist überzeugt von seinem Weg

Langenfeld/Monheim · Die Richrather kamen zuletzt in der Fußball-Bezirksliga richtig in Fahrt und treten nun beim BV Gräfrath an. Ebenfalls auswärts gefordert sind der SC Reusrath und die SFB-Reserve, der HSV Langenfeld hat ein Heimspiel gegen Wülfrath.

21.10.2023, 05:15 Uhr

Kevin Kluthe (rechts) ragte zuletzt aus dem starken Kollektiv bei TuSpo Richrath heraus. Am Sonntag geht es zum BV Gräfrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker

So sieht es in der Fußball-Bezirksliga aus.