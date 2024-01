Frauenfußball HSV sichert sich den Hallen-Titel

Durch den Titel auf lokaler Basis sind die HSV-Damen automatisch für die FVN-Endrunde der Hallenmeisterschaft 2024 am 28. Januar, die passend dazu auch noch in Langenfeld ausgetragen wird, qualifiziert. Dort treffen die Rot-Weißen auf einige Rivalen aus der Landesliga sowie Spitzenteams aus der Niederrheinliga. „Wir sind stolz auf die Mannschaft und freuen uns, in zwei Wochen viele Gäste zum Endrunden-Turnier auf Verbandsebene bei uns in der Halle wiederzusehen“, sagte Hantke. Zunächst steht allerdings der erste richtige Test über 90 Minuten am kommenden Sonntag beim VfL Benrath an (Anstoß, 15.30 Uhr).