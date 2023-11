Fußball, Bezirksliga SCR fährt mit Respekt zum HSV

SV Rot-Weiß Wülfrath – SF Baumberg II. Es war ein gebrauchter Tag, den Daniel Errens und die Sportfreunde II beim 0:4 in Wuppertal erlebten, und er begann mit einem Schock: Masahiro Ota musste nach fünf Minuten ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht werden, hat seitdem einen Gips am Bein – der Verdacht: Bänderriss. Mit Dustin Dirks (Knie), Imad Issallaman (Knöchel) und Philip Wenzel (Haarriss) verloren die Baumberger drei weitere Spieler. „Wir sind von Anfang an nicht gut ins Spiel gekommen, die Leidenschaft hat nicht gestimmt“, urteilt Errens. Am Sonntag (14 Uhr, Erbacher Berg) trifft seine Elf auf RW Wülfrath, das zuletzt offenbar zwischenmenschlich turbulente Wochen hinter sich hat. Errens aber warnt: „Wenn wir noch mal so auftreten, können wir uns den Sonntag wieder in die Haare schmieren.“ Marius Geertschuis (Schulter) und Sebastian Schröder (Erkältung) können spielen.