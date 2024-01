Futsal-Hallenpokal des FVN HSV-Frauen hoffen beim Futsal-Pokal aufs Halbfinale

Am Sonntag empfangen die Fußballerinnen des HSV Langenfeld zahlreiche Top-Teams zur Endrunde um den Futsal-Hallenpokal im Fußballverband Niederrhein in der Sporthalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Qualifiziert haben sich die Hucklenbrucherinnen durch den Turniersieg auf Kreisebene vor zwei Wochen. „Unser Ziel im Kreispokal war eigentlich nur das Halbfinale. Somit ist das jetzt ein Bonbon, dass wir nicht nur Ausrichter sind, sondern auch mitspielen“, sagt HSV-Trainer Michael Hantke. Insgesamt zwölf Teams sind dabei, in Gruppe A der FC Kray, FV Mönchengladbach, GSV Moers, SC Union Nettetal, SG Kaarst und VfR SW Warbeyen, in Gruppe B der HSV, Tusa Düsseldorf, Eintracht Duisburg, Bayer Uerdingen, RW Oberhausen und SSVg Velbert. Den Wettbewerb eröffnen Moers und Warbeyen ab 9.30 Uhr, in Gruppe B spielt der HSV zuerst gegen den Niederrheinligisten aus Velbert (10 Uhr). „Unsere Gegner haben ihre Kreispokale alle souverän gewonnen, deshalb wird jedes Spiel für uns ein Endspiel ums Halbfinale“, sagt Hantke.