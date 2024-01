Futsal-Meisterschaft des FVN HSV gewinnt das Heimturnier

Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben das Hallenturnier des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) gewonnen. Vor heimischer Kulisse setzten sich die Hucklenbrucherinnen in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) aufgrund ihrer Nervenstärke vom Elfmeterpunkt gegen mehrere höherklassige Teams durch. So hat sich das Team von Michael Hantke und Sebastian Tiburtius für die Westdeutsche Frauen-Futsal-Meisterschaft am 18. Februar in Moers qualifiziert. Neben den drei Siegern der Landesverbände aus dem Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen stoßen noch drei Teilnehmer aus der Futsal-Regionalliga West hinzu.