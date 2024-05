Fußball, Bezirksliga SC Reusrath fährt angefressen nach Solingen

TSV 05 Ronsdorf – TuSpo Richrath. Wenn ein Trainer zweimal hintereinander vom „besten Spiel der Saison“ sprechen kann, dann scheint die Entwicklung seines Teams in die richtige Richtung zu laufen. TuSpo-Coach Lukas Beruda war dieses Glück nun trotz zweier Niederlagen gegen den Tabellenvierten aus Vohwinkel und Spitzenreiter Wülfrath vergönnt. Mit Glück hat der Fortschritt seiner Elf jedoch wenig zu tun. „Das positive Ergebnis in Gräfrath hat dazu beigetragen“, sagt er, „dieses Erfolgserlebnis hat uns gefehlt. Wir haben auch davor gut gearbeitet, nur das Spielglück hat gefehlt.“ Dazu haben die Trainer Kleinigkeiten bei der Herangehensweise verändert, die Beruda nicht verraten will. Am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Parkstraße) kann TuSpo den Gegner wieder tief in den Abstiegskampf befördern. Die Motivation besteht aber freilich nur aus einem: Weiterentwicklung.