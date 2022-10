Fußball, Frauen-Landesliga : Keppner schießt den HSV zum zweiten Saisonsieg

Langenfeld Die Stürmerin erzielt beim 4:2-Erfolg der Fußballerinnen gegen den bisherigen Landesliga-Zweiten OSV Meerbusch alle Langenfelder Treffer. Durch den zweiten Saisonsieg verlässt der HSV die Abstiegsplätze.

Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben sich eindrucksvoll aus den spielfreien Wochen zurückgemeldet: Gegen den OSV Meerbusch gewannen sie 4:2 (1:1) und verlassen durch den zweiten Saisonsieg die Abstiegszone. Torjägerin Julia Keppner überragte mit vier Treffern. „Wir haben das Spiel von Beginn an mit viel Kampf und Leidenschaft geführt und konnten es offen gestalten“, berichtet HSV-Trainer Carsten Kerkhoff. Bereits nach 22 Minuten brachte Keppner ihr Team per Abstauber in Führung. Der – zu dem Zeitpunkt noch – Tabellenzweite aus Meerbusch blieb dran und erzielte eine Viertelstunde später durch Carina Koslitz den Ausgleich. Zuvor scheiterte die Angreiferin noch mit einem Pfostenschuss aus der zweiten Reihe. So ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause.