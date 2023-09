Fußball, Frauen-Landesliga Julia Keppner ebnet HSV-Team mit drei Toren den Weg

Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind weiter auf Erfolgskurs. Das 3:1 (1:0) gegen den TSV Fortuna Wuppertal war bereits der vierte Sieg in Serie für das Team von Trainer Sebastian Herhalt. Spielerin des Spiels war einmal mehr Julia Keppner mit ihrem ersten Dreierpack der Saison. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der neue Tabellendritte zum Derby beim TSV Solingen. „Wir haben verdient gewonnen. In der Anfangsphase haben wir noch ein bisschen wild agiert und uns wirklich unter Druck setzen lassen. Nach zehn Minuten sind wir dann aber ins Spiel gekommen“, sagte Coach Herhalt.