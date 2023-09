Fußball, Kreisliga HSV Langenfeld II stürzt den Tabellenführer

Fußball-Kreisliga A Solingen: TSV Solingen II – HSV Langenfeld 1959 II 0:2 (0:2). Eine große Überraschung ist der Langenfelder Reserve gelungen. Im Spitzenspiel fügten die Gäste dem bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer in Solingen-Aufderhöhe die erste Saisonniederlage zu und behaupteten zudem den eigenen dritten Platz. Vor allem in der Defensive agierte die Zweitvertretung des HSV stark. Auf der anderen Seite nutzte das Team seine Möglichkeiten eiskalt. Marlon Bäumler avancierte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (16./26.) zum Mann des Tages. Nach der Pause versuchten die Aufderhöher zwar weiter alles, doch die Verteidigung der Langenfelder hielt dem Ansturm des Favoriten stand.