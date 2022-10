Fußball, Bezirksliga : Ex-Trainer trifft gegen SFB-Reserve

Hier ist Dustin Beyen (mitte) selbst in der Mangel, der HSV-Akteur teilte im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg II aber auch selbst aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Im Derby der Fußball-Bezirksliga gelingt ausgerechnet Sven Steinfort das 1:0 für den HSV Langenfeld gegen die Reserve der Sportfreunde Baumberg. Der SSV Berghausen verliert in der Nachspielzeit in Gräfrath.

So lief es in der Fußball-Bezirksliga.

HSV Langenfeld – SF Baumberg II 2:1 (1:0). Der HSV gewann nur fünf Tage nach dem plötzlichen und beruflich bedingten Aus seines ehemaligen Trainers Salvatore Grillo das Derby gegen die SFB II knapp, aber verdient. „Der Sieg geht in Ordnung, wir haben es uns allerdings unnötig schwer gemacht“, sagte HSV-Sportleiter und Übergangstrainer Daniel Gerhardt. Demnach hätten die Hausherren das Spiel früher entscheiden müssen. Ausgerechnet der ehemalige Baumberger Trainer Sven Steinfort brachte den HSV nach einer Ecke von Philipp Hombach aus dem Gewühl heraus in Führung (19.). Gerhardt äußerte besondere Freude für seinen Spieler und bescheinigte dem Routinier und Kollege Ben Rapp „überragend“ gespielt zu haben. Kurz nach dem 1:0 kratzte SFB-Verteidiger Assan Ouro-Sama einen Schuss von Dustin Beyen von der Linie.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich laut Gästecoach Frank Stoffels für etwa 20 Minuten ein offener Schlagabtausch. Alexander Klatt, Leon Wieczorek und Amin Kumukov schafften es, binnen einer Situaton vier Abschlüsse nicht im Tor unterzubringen. So kam es, wie es kommen musste, und Stoffels beschrieb kurz, aber ebenso treffend: „Im Gegenzug fangen wir uns dann einen Sonntagsschuss.“ Diesen gab Leon Wallraf ab, der mit einem wunderschönen Treffer aus 20 Metern in den Winkel scheinbar für die Vorentscheidung sorgte (74.).

Doch hängen ließen sich die Baumberger nicht, Klatt verwandelte einen direkten Freistoß (90.+5). „Wir hätten den Ausgleich verdient gehabt“, ließ Stoffels wissen, „auf dieser zweiten Halbzeit können wir aufbauen. Ich kann meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte nichts vorwerfen.“ Einen Vorwurf musste sich aber der Schedsrichter gefallen lassen, der Beyen nach einem rüden Einsteigen von hinten nicht vom Platz stellte. Laut Stoffels waren sich alle Beteiligten am Platz über diesen Fehler einig. „Das war dann natürlich mit spielentscheiden, weil wir gerade am Drücker waren“, monierte der SFB-Coach. Beim HSV läuft derweil die Suche nach einem neuen Trainer. Gerhardt: „Ich möchte einfach, dass da wieder Kontinuität reinkommt. Deswegen ist die Suche nicht so einfach. Es muss alles passen.“

HSV: Cyrys – Dietz (63. Ugljani), Neß, Ngoma Ndey, Rapp, Steinfort, Hombach (69. Wallraf), Meijning, Ruß (34. Cartus), Beyen (86. Ah. El Morabiti), Große Enking (40. Krayer). SFB: Litschko – Kamau, Ouro-Sama (84. Pfleging), El Amrani, Geishauser (69. Stoffels), Hellwig (31. Kumukov), Kiwitt, Klatt, Nawrath (59. Klaaßen), Scharpel, Wieczorek (69 Pitsch).

BV Gräfrath – SSV Berghausen 1:0 (0:0). Eigentlich, sagte SSV-Übungsleiter Jörn Heimann, hätte dieses Aufeinandertreffen 0:0 ausgehen müssen. In einem weitestgehend ereignisarmen Spiel verzeichneten beide Teams insgesamt sieben Chancen – doch den einen dicken Fehler begingen die Gäste. So besiegelte Stürmer Marvin Marcio Calcerrada Sesek die nächste Niederlage für die Berghausener in der Nachspielzeit (90.+1). Dazu kam es nur, weil der SSV bei einem letzten Freistoß knapp hinter der Mittellinie seine Abwehrspieler nach vorne beorderte. Doch statt eines langen Balls in die Spitze wurde die Standardsituation kurz ausgeführt, der Ball ohne echte Absicherung verloren und zum 0:1 getragen. „Die Spieler haben Freiheiten, können den Ball kurz spielen, aber dann muss ich dort eine Überzahlsituation haben“, bemängelte ein merklich bedienter Heimann. Ihm gefiel das Tempo, in dem seine Elf agierte, überhaupt nicht. So nutzte sie keine der möglichen Umschaltsituationen. „Das“, betonte Heimann, „ist heute sehr schwer zu verdauen.“