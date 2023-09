Frauenfußball, Landesliga Cusumano schießt den HSV zum Sieg

Der Vorjahresfünfte lieferte sich in der abgelaufenen Spielzeit enge Begegnungen mit den HSV-Damen. In der Hinrunde gewannen die Hucklenbrucherinnen durch vier Treffer von Torjägerin Julia Keppner mit 4:2 (1:1). Im Rückspiel setzten sich die Meerbuscherinnen kurz vor Schluss 3:2 (2:2) durch. Die Zuschauer an der Heinrich-Völkel-Sportanlage können sich also auf ein spannendes Spiel einstellen. Anstoß ist um 15.15 Uhr.