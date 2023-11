Frauenfußball, Landesliga Der HSV ist wiedererstarkt

Die Langenfelderinnen bestätigten von Beginn an ihre gute Form und drängten die Willicherinnen in die eigene Hälfte. Nach 36 Minuten markierte Adriana Cusumano folgerichtig den Dosenöffner. „In der ersten Halbzeit spielen wir den bisher besten Fußball seit Michael Hantke und ich das Team übernommen haben. Wir sind dementsprechend auch mehr als verdient mit dem 1:0 in die Pause gegangen, auch wenn wir eigentlich zumindest einen Treffer mehr hätten erzielen müssen“, sagte Cheftrainer Herhalt, der dennoch um die Stärken des Gegners wusste: „In der Pause habe ich ganz klar gesagt, dass es ein ganz heißer Tanz wird, falls Anrath ein Tor schießen sollte“, erzählte der Übungsleiter. Die Message kam an, und sein Team blieb nach dem Seitenwechsel die spielbestimmende Mannschaft. Nach gut einer Stunde belohnte sich der HSV durch Noelle Mager und stellte auf 2:0.