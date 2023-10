Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen drehen die Partie nach der Pause

„Es war am Ende verdient, auch wenn wir uns zu Beginn schwergetan haben. Es war lange ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem der DSC auch sehr gut dagegengehalten und es uns nicht einfach gemacht hat. Am Ende ist er aber eingebrochen, wir haben das ausgenutzt und dann auch in der Höhe verdient gewonnen“, erzählte Herhalt nach der Begegnung. Durch den Auswärtserfolg festigte sein Team Rang fünf in der Landesliga. Die Abstiegssorgen werden beim DSC derweil immer größer. Mit nur drei Punkten aus sieben Begegnungen steckt das Team von Detlef Dietrich weiterhin auf Platz 13 fest.