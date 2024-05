Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen siegen und bauen Vorsprung aus

Bereits nach drei Minuten traf Top-Torjägerin Julia Keppner zur Gäste-Führung. Auch wenn Hilgen zwischenzeitlich durch Nadine Blasiak zum Ausgleich kam (12.), blieb der HSV am Drücker. Adriana Cusumano (15.) und Paulina Krupatz (19.) sorgten folgerichtig für den verdienten Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel kam Hilgen besser ins Spiel und erzielte den Anschlusstreffer. Der HSV behielt jedoch die Nerven und entschied die Begegnung: Zunächst traf Krupatz (63.), ehe Keppner erneut einnetzte (76.). Für die 31-jährige Angreiferin war es bereits das 26. Saisontor in gerade einmal 22 Ligapartien. In der Nachspielzeit betrieb die Turngemeinschaft noch Ergebniskosmetik, indem Sara Nickl zum 3:5-Endstand aus Sicht des Heimteams traf.