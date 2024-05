Fußball, Kreispokal der Frauen HSV-Frauen verpassen Finale um den Kreispokal

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben ihre dritte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Herhalt die Spitzenspiele in der Landesliga gegen den SV Rosellen (0:2) und Bayer Uerdingen (1:2) verloren hat, zog sie nun auch im Halbfinale des Kreispokals den Kürzeren. Gegen den Lokalrivalen TSV Solingen unterlag das Team in der Verlängerung mit 3:4 (2:2). Am Sonntag (15 Uhr) steht für sie nun das vorletzte Saisonspiel in der Liga bei den Sportfreunden Niederwenigern an.