Fußball, Niederrheinliga : HSV-Frauen sind in der Pflicht, weiter zu punkten

HSV-Frauen sind in der Pflicht, weiter zu punkten

Joana Hantke (r.) und die Langenfelder Fußballerinnen sind am Sonntag beim Düsseldorfer CfR Links gefordert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Niederrheinliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend weitere Zähler. Trainer Carsten Kerkhoff spricht trotz des Drucks von einer „guten Stimmung“ innerhalb des Teams.

Am Sonntag sind die Niederrheinliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld beim CfR Links zu Gast (15 Uhr). Die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff möchte das Hinspielergebnis (2:2) bestätigen und den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Die Stimmung im Team ist sehr gut“, berichtet der Übungsleiter. In der vergangenen Woche organisierten die Hucklenbrucherinnen – gemeinsam mit der eigenen Reserve – ein Hobbyturnier, dessen Einnahmen allesamt für die Mannschaftstour nach Mallorca verwendet werden sollen.