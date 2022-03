Fußball, Frauen-Niederrheinliga : HSV-Fußballerinnen müssen sich bei der Reserve bedienen

Langenfeld Ohne Unterstützung aus der Kreisliga A bekäme der Niederrheinligist HSV Langenfeld wohl keine elf Spielerinnen für die Partie gegen den MSV Duisburg II zusammen.

Nach dem Aus im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen den Favoriten Borussia Mönchengladbach aus der Regionalliga und der 0:3 (0:0)-Niederlage bei der ebenfalls favorisierten SGS Essen III möchten die Fußballerinnen des HSV Langenfeld am Sonntag gegen die Reserve des MSV Duisburg wieder ein Erfolgserlebnis in der Niederrheinliga feiern. Dabei wird das Trainerteam jedoch auf einige Spielerinnen verzichten und auf den Kader der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen. Anstoß auf der Heinrich-Völkel-Sportanlage in Langenfeld ist um 15.15 Uhr.

Der HSV entschied derweil drei seiner vier Begegnungen in der Niederrheinliga in diesem Jahr für sich. Lediglich gegen den Tabellenzweiten aus Essen musste die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff eine Niederlage hinnehmen. Und auch in dieser Partie hielten die Langenfelderinnen – obwohl da schon personell geschwächt – lange gut mit und hätten im ersten Durchgang durchaus selbst in Führung gehen können. Nach dem Seitenwechsel ließ die Kraft aber deutlich nach, weshalb am Ende ein deutliches 0:3 auf der Anzeigetafel stand.