Fußball, Frauen-Landesliga HSV-Frauen zeigen im Derby ihre schwächste Leistung

Langenfeld · In der Fußball-Landesliga haben die Frauen des HSV Langenfeld eine 2:7 (0:1)-Pleite beim TSV Solingen kassiert. Das Team von Trainer Sebastian Herhalt präsentierte sich vor allem in der zweiten Halbzeit desolat und verlor auch in der Höhe verdient.

02.10.2023, 20:00 Uhr

HSV-Coach Sebastian Herhalt ist enttäuscht ob der Leistung seines Teams in Solingen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von René Rekus

Der Start der Hucklenbrucherinnen ins Derby war dabei noch gelungen. „In den ersten Minuten haben wir daran angeknüpft, was wir die letzten Wochen gut gemacht haben und es dann plötzlich eingestellt“, sagte Herhalt. Dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Lisa Maria Bialuch brachte die Solingerinnen per Sonntagsschuss 1:0 in Führung (34.) – der Pausenstand.