Fußball : Fitness und System statt Siege

LANGENFELD Beim HSV Langenfeld läuft die Vorbereitung noch nicht rund. Die Verfassung ist gut, allein die Ergebnisse fehlen. Zum Bezirksliga-Auftakt steigt das Derby.

Beim Kreisligisten und Lokalrivalen TuSpo Richrath trennte man sich mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. André Baier hatte die Richrather mit 1:0 in Führung gebracht (52.), bevor Dogan Nazim Erbulan nach einer Vorarbeit von Severin Krayer den Treffer zum 1:1-Endstand markierte. Danach musste die Truppe des neuen HSV-Trainers Daniel Cartus beim Kreisligisten GSV Langenfeld eine 2:3 (0:2)-Niederlage hinnehmen. Die Hausherren gingen durch Jean Michelè Röhrscheidt (9.) und Frederik Wulff (31.) mit 2:0 in Führung. Felix Ludwig, nach einem Zuspiel von Erbulan (64.), und Nils Dames per Elfer nach einem Foul an Benjamin Brause (79.) egalisierten zum 2:2. In der Schlussphase gelang Dominick Lansnicker der Siegtreffer für die Truppe von GSV-Coach Klaus Rubröder (85.).