Fußball, Testspiele : Torreiche Tests der Bezirksligisten und der HSV-Frauen

Langenfeld Fußball-Landesligist SC Reusrath schlägt den Bezirksligisten SSV Berghausen 5:3, auch bei den Partien von SF Baumberg II und FC Monheim II fallen viele Tore. 4:1-Siege gibt es für Herren und Frauen des HSV Langenfeld.

Torreich endete das Testspiel des Fußball-Landesligisten SC Reusrath gegen den benachbarten Bezirksligisten SSV Berghausen: Sinan Pekuz brachte die Gäste früh in Führung (3. Spielminute), Moritz Kaufmann glich aber nahezu umgehend für Reusrath aus (7.). Die Hausherren gingen dann in Führung durch Tristan Siefert (21.), Mario Stoffels besorgte das 2:2 (30.). Dass der SCR dennoch mit einer Führung in die Kabine ging, verdankte er dem Treffer von Robin Seinsch zum 3:2 (42.). Doch auch das hielt wieder nicht lange: Robin Bastian erzielte für Berghausen wieder den Ausgleich (58.). Erst auf das 4:3 durch Carsten Komor (69.) hatte der SSV keine Antwort mehr, der SCR ließ durch Christian Schaeben noch den 5:3-Endstand folgen (81.).

Die Frauen des HSV haben vor ihrem Start im DFB-Pokal am kommenden Samstag in Rostock eine gelungene Generalprobe gefeiert: Der Niederrheinligist setzte sich beim Landesligisten DSC 99 am Ende sicher mit 4:1 durch. Elisabeth Pankau brachte den Favoriten in Führung (16.), doch Nikoleta Katsogiannos traf zum 1:1-Pausenstand (22.). Nach dem Seitenwechsel sorgten aber Larissa Herhalt (52.), Kimberly Northcote (72.) und Julia Kepnner (85.) für den klaren Erfolg.