Frauenfußball, Niederrheinliga : Der Kader der HSV-Frauen füllt sich

Langenfeld Die Langenfelder Fußballerinnen des HSV haben harte Wochen hinter sich, aber nun sind die Sorgen geringer geworden. In der Niederrheinliga ist am Sonntag Gustorf-Gindorf zu Gast – mit der Top-Torjägerin.

Die personelle Situation hat sich bei den Fußballerinnen des HSV Langenfeld über das spielfreie Wochenende hinweg entspannt. Am kommenden Sonntag empfangen die Hucklenbrucherinnen die Spielvereinigung Gustorf-Gindorf (Anstoß, 15.15 Uhr) in der Niederrheinliga. Trainer Carsten Kerkhoff möchte die Partie defensiver angehen, was vor allem an Top-Torjägerin Vanessa Wistuba liegt.

Das Ziel seien am Sonntag so oder so drei Punkte. Nach der deutlichen 1:4 (1:0)-Niederlage im Hinspiel möchten die Hucklenbrucherinnen nun zeigen, dass sie es besser können und den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Die Mannschaft hat – bis auf die Phase in den vergangenen Wochen, in der wir personell doch zu dezimiert waren – immer wieder gezeigt, dass sie gegen jeden Gegner in dieser Liga ordentlich bestehen kann. Von daher werden wir auch am Sonntag auf Sieg spielen“, betont Kerkhoff.