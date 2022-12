Frauenfußball, Landesliga Keppners Comeback soll dem HSV bei der Befreiung helfen

Julia Keppner und Katrin Stinner wurden am vergangen Wochenende schmerzhaft vermisst. Ohne die beiden Offensivspielerinnen taten sich die Hucklenbrucherinnen gegen sicher stehende Gäste schwer. Nun sollen die beiden Angreiferinnen, die in der Woche zuvor für sechs der acht Treffer in Hemmerden verantwortlich waren, zurück in die Startelf kehren. Gerade das Comeback von Keppner, die mit 13 Treffern die Torschützinnenliste anführt, tut den Offensivbemühungen des HSV gut.