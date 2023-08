Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen wollen offene Rechnung begleichen

Nach dem verkorksten Start in die vergangene Spielzeit schaffte der HSV mit Tiburtius als neuem Chefcoach noch den Turnaround und hielt letztlich zumindest die Klasse. Nun wollen die Langenfelderinnen eine deutlich positivere Runde absolvieren. Dementsprechend zog das Trainerteam in der Vorbereitung an. „Die Mannschaft hat verstanden, was ich von ihr will“, sagt Tiburtius. Der Fokus in den Einheiten lag vermehrt auf der Defensivarbeit und dem Spielaufbau. Zudem wurde auch körperlich sowie läuferisch hart gearbeitet, berichtet der 35-Jährige, der bilanziert: „Ich sehe uns da ganz gut gerüstet für die Saison“.