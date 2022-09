Frauenfußball, Landesliga : HSV-Frauen müssen sich noch steigern

HSV-Trainer Carsten Kerkhoff hatte viel zu bemängeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben den Start in die Landesliga verpatzt und personelle Probleme. Nun empfangen sie am Sonntag in Mettmann-Sport zwar einen Aufsteiger, der ist aber nicht zu unterschätzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Rekus

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben den Start in die Landesliga-Saison verpatzt. Am Sonntag steht das erste Heimspiel gegen Mettmann-Sport an (15.15 Uhr). Euphorie kommt bei Trainer Carsten Kerkhoff aufgrund der angespannten personellen Situation aktuell nicht auf. Arbeit, verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle und ein 0:3 (0:1) zum Auftakt in Nettetal – die Hucklenbrucherinnen haben sich den Start sicherlich anders vorgestellt. Auch am Sonntag wird Kerkhoff auf einen arg dezimierten Kader zurückgreifen müssen. „Von 16 Feldspielerinnen, die wir nach dem Abstieg noch zur Verfügung haben, sind nur zehn einsatzbereit. Das heißt, wir werden Unterstützung aus unserer zweiten Mannschaft benötigen“, sagt der Übungsleiter, dessen Improvisationsgeschick gefragt sein wird: Einige Spielerinnen kommen auf ungewohnter Position zum Einsatz.

Verbesserungspotenzial sieht Kerkhoff nach der Niederlage in Nettetal vor allem in der Offensive. „Wir müssen einfach unsere Chancen besser nutzen, davon waren bereits in der vergangenen Woche genügend da.“ Grund für den Fehlstart waren zudem unnötige Fehler im Spielaufbau. „Wir sollten nicht immer klein, klein und Mitspielerinnen in Drucksituationen anspielen, sondern einfach auch mal einen langen Ball schlagen, um dem Gegner keine schnellen Umschaltgelegenheiten zu geben“, fordert der Übungsleiter. Dies gepaart mit der nötigen Aggressivität sowie Zweikampf-Intensität seien die Kernthemen, um den ersten Erfolg einzufahren.