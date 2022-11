Fußball, Frauen-Landesliga Eigentor entscheidet Partie der HSV-Frauen

HSV-Trainer Sebastian Tiburtius musste im Sturm auf seine beste Spielerin der vergangenen Wochen verzichten. Julia Keppner, die in fünf Partien zuletzt 13 Mal erfolgreich war, fiel kurzfristig aus. Auch Angreiferin Katrin Stinner fehlte. „Im Sturm mussten wir leider etwas improvisieren“, sagte Tiburtius. Und das funktionierte angesichts mangelnder Alternativen kaum. Ohne ihre „Lebensversicherung“ im Sturm taten sich die Langenfelderinnen sichtlich schwer. „Rosellen war vor allem in der ersten Halbzeit klar besser“, berichtete der Übungsleiter. Folgerichtig gingen die Gäste in der 23. Minute durch ein Eigentor von HSV-Verteidigerin Hutter in Führung. Mit dem knappen Zwischenstand ging es auch in die Pause.