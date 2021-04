Nachruf : HSV trauert um Willi Stockhausen

Langenfeld Der HSV Langenfeld trauert um einen Mann, der nicht nur zu den Initiatoren des Vereins generell zählte, sondern ihm auch ein Leben lang treu war: Willi Stockhausen ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Stockhausen hatte bei den Langenfeldern als Fußballspieler begonnen, danach war er in verschiedenen Funktionen im Vorstand und als Bambinitrainer gefragt. „Willi Stockhausen stand mir mehr als einmal mit Rat und Tat zur Seite und brachte mir nah, was es heißt, die Kleinen zu trainieren“, erinnert sich Bock. „Vom ersten Kennenlernen an beeindruckte mich seine ruhige und besonnene Art, mit der er auch die wildesten Kids zu bändigen wusste und er ihnen das Fußballspiel nahebrachte. In meiner Zeit als Übungsleiter hier war das immer meine Inspiration.“