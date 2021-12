Fußball, Frauen-Niederrheinliga : Kerkhoff lobt Fortschritt der HSV-Frauen

HSV-Kapitänin Hanneke Schnatenberg (r.) geht mit gestrecktem Bein zum Ball. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Spiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Jägerhaus-Linde können die Frauen des HSV Langenfeld ihre bislang gute Hinrunde krönen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Doch drei Stammkräfte fallen aus.

Zum letzten Spiel vor der Winterpause in der Niederrheinliga empfangen die Fußballerinnen des HSV Langenfeld den Tabellenletzten SV Jägerhaus-Linde. Bei einem Sieg könnten sich die Hucklenbrucherinnen weiter von der Abstiegszone distanzieren und ihrem erklärten Ziel, die Klasse zu halten, weiter annähern. Anstoß der Partie auf der Heinrich-Völkel-Sportanlage ist am Sonntag um 15.15 Uhr.

Die Langenfelderinnen gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Nach durchwachsenem Saisonstart kommt das Team von Trainer Carsten Kerkhoff immer besser in Fahrt. Wettbewerbsübergreifend verlor der HSV nur drei der vergangenen elf Partien. Dadurch konnten die Fußballerinnen nicht nur das Viertelfinale im Niederrheinpokal erreichen (siehe Infokasten), sondern auch die Abstiegszone in der Liga verlassen. Nun wollen sie gegen Jägerhaus-Linde nachlegen und ihre gute Hinserie krönen.

INFO Mönchengladbach ist der nächste Gegner im Pokal Los Das Viertelfinale des Niederrheinpokals steht fest. Am 9. März empfangen die HSV-Frauen den Tabellenzweiten der Regionalliga, Borussia Mönchengladbach (19.30 Uhr). Zitat „Das ist ein absolutes Highlight für uns, bei dem wir natürlich der krasse Außenseiter sein werden. Auch wenn die Borussia ‚nur’ in der Dritten Liga spielt, ist das natürlich ein großer Name, der da auf uns zukommt“, sagt Trainer Carsten Kerkhoff. „Die Euphorie ist jetzt schon groß und wir hoffen, dass einige Zuschauer kommen werden, wenn dies zu dem Zeitpunkt auch möglich ist“, ergänzt der 51-Jährige.

Der kommende Gegner rangiert dagegen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Niederrheinliga. In 15 Partien konnte das Team von Coach Andreas Rohde keinen einzigen Punkt einfahren. Mit bereits 74 kassierten Gegentreffern stellen die Wuppertalerinnen zudem die mit großem Abstand schlechteste Defensive. Vergangene Woche verlor Jägerhaus-Linde zudem auch noch das direkte Duell mit der Spielvereinigung Steele, die bis dato ebenfalls noch ohne Punktgewinn war, mit 0:2 (0:1). Der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, den aktuell die Langenfelderinnen belegen, beträgt mittlerweile 16 Punkte – ein komfortables Polster.

Dennoch sollten die HSV-Frauen ihren kommenden Gegner nicht unterschätzen, wie der Trainer betont. „Wir gehen mit einer gewissen Demut, aber auch mit einer hohen Zielstrebigkeit in die Partie“, sagt Kerkhoff. Das Ziel sei natürlich, die drei Punkte mitzunehmen und den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern.

Der 51-Jährige ist nun seit einem halben Jahr in Langenfeld tätig und schaut zufrieden auf die bisherige Saison zurück. „Wir haben eine gute Entwicklung genommen und unser großes Ziel in der eigenen Hand“, sagt der Übungsleiter. Dennoch hätten er und das Team noch viel zu tun. „Wir wollen uns eine gute Ausgangslage verschaffen und diese dann in der Rückrunde versilbern“, sagt Kerkhoff.

Dabei wird das Trainerteam auf drei wichtige Stammkräfte verzichten müssen. Sarah Linker, Sarah Pankau und Stephanie Hutter fallen aufgrund von beruflichen Verpflichtungen oder Urlaub aus. Erfreulicherweise steht dafür Karina Busch vor ihrem Comeback. Die 23-Jährige sammelte nach ihrer Verletzung zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis und wird am Sonntag voraussichtlich wieder in der Startelf stehen.